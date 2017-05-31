РФ, забравши український Крим, винуватить Майдан у поганих відносинах з Україною

У Міністерства закордонних справ Росії немає сумнівів, що Україна і РФ прийдуть до необхідності відновлення повноцінних зв'язків між країнами і народами.

Про це йдеться в заяві відомства з нагоди 20-річчя з моменту підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною.

"Укладаючи його (договір) в 1997 році, лідери Росії і України були налаштовані на подальшу тісну взаємодію і поглиблений розвиток відносин. Великий договір став каркасом нашої договірно-правової бази, на основі якого були підписані десятки документів у всіх галузях російсько-українського співробітництва", - сказано в заяві.

"На жаль, державний переворот в Києві в 2014 році призвів до того, що сьогодні наші взаємини далекі від духу і букви Договору 1997 року. Однак саме існування цього документа є запорукою наявності фундаменту для відродження двосторонніх відносин", - додали в МЗС.

Російська сторона заявляє, що відкрита до конструктивного діалогу і до взаємовигідної співпраці, "незважаючи на відверто недружні кроки нинішньої київської влади".

"У нас немає сумнівів, що рано чи пізно ми прийдемо до необхідності відновлення повноцінних зв'язків між нашими країнами і народами", - заявили у відомстві.

Як відомо, після розстрілів Майдану і втечі екс-президента Віктора Януковича в РФ, Росія почала незаконну анексію Криму, а за місяць - окупацію частини Донецької і Луганської областей.

Українська правда