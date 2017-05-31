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РФ, забрав украинский Крым, винит Майдан в плохих отношениях с Украиной

Среда, 31 мая 2017, 23:28

У Министерства иностранных дел России нет сомнений, что Украина и РФ придут к необходимости восстановления полноценных связей между странами и народами.

Об этом говорится в заявлении ведомства по случаю 20-летия с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

"Заключая его (договор) в 1997 г., лидеры России и Украины были настроены на дальнейшее тесное взаимодействие и углубленное развитие отношений. Большой договор стал каркасом нашей договорно-правовой базы, на основе которого были подписаны десятки документов во всех областях российско-украинского сотрудничества", - сказано в заявлении.

"К сожалению, государственный переворот в Киеве в 2014 г. привел к тому, что сегодня наши взаимоотношения далеки от духа и буквы Договора 1997 года. Однако само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений", - добавили в МИД.

Российская сторона заявляет, что открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству, "несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей".

"У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами", - заявили в ведомстве.

Как известно, после расстрелов Майдана и бегства экс-президента Виктора Януковича в РФ в 2014 году, Россия начала незаконную аннексию Крыма, а через месяц - оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

Темы: РосcияМИД
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