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НАБУ заявляє, що проситиме країн-партнерів затримати Онищенка

Четвер, 4 травня 2017, 13:35

Національне антикорупційне бюро збирається співпрацювати з компетентними органами інших країн у контексті розшуку і затримання екс-нардепа Олександра Онищенка.

Про це йдеться у заяві НАБУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Рішення Інтерполу про оголошення у розшук народного депутата Олександра Онищенка, причетного до організації так званої "газової схеми", внаслідок чого Україні було завдано збитків у розмірі понад 3 млрд грн, технічно дозволило б швидше затримати підозрюваного", - зазначили у НАБУ.

"Утім, відмова у запиті української сторони, не забороняє співпрацю Національного бюро з компетентними органами інших країн у контексті розшуку, затримання і, в подальшому, можливої екстрадиції Олександра Онищенка", - додали у Бюро.

Там заявили, що Україна має право звертатися з відповідним пакетом документів до інших держав щодо розшуку, затримання і розгляду питання про екстрадицію розшукуваної особи, якщо слідству відомо, що вона перебуває на території цієї держави.

"Наразі Бюро ведеться співпраця з низкою іноземних партнерів. Володіючи інформацією про можливе перебування Олександра Онищенка на території деяких країн, НАБУ звернулося до них із відповідними запитами", - сказано у заяві.

Як відомо, 3 травня стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

Онищенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував рішення:

"Власне, нічого іншого в будь-якій правовій країні світу очікувати і не доводиться. Інтерпол не на моєму боці і не проти НАБУ або Петра Порошенка. Інтерпол просто не займається політичною заказухою".

Українська правда

Теми: ОнищенкоІнтерпол
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