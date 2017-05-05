ГПУ повідомила про підозру Арбузову у справі ТМСП

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому першому віце-прем'єру Сергію Арбузову.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України.

ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" – ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі – ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012 – 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України та приватизації 92 % державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю.

"У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України С. Арбузову у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 – 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України", - йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання про оголошення Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу.

Українська правда