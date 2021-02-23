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ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника – ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 12:04
ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника – ЗМІ
Фото uainfo.org

Посли ЄС планують наступного тижня виключити експрем’єра часів Януковича Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника із санкційного списку.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС наступного тижня виключать (із санкційного списку – ЄП) колишнього прем’єра України Арбузова та ексміністра освіти Табачника. Лише 8 людей залишаються (залишаться без них – ЄП) у списку, включно з Януковичем та його сином. Якщо ви дивуєтеся, чому ЄС не йде за російськими олігархами через Навального – лише подивіться, як поступово зменшується цей список", – написав він. 

Близько тижня тому Джозвяк вже писав, що таке рішення очікується, тому що з Києва не отримали достатньо доказів для того, щоб ці особи залишалися у списку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ці повідомлення, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік – до 6 березня 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСсанкціїАрбузовТабачник
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