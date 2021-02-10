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ЄС може зняти санкції з сина Януковича, Арбузова, Клименка і Табачника – ЗМІ

Середа, 10 лютого 2021, 12:36
ЄС може зняти санкції з сина Януковича, Арбузова, Клименка і Табачника – ЗМІ

ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича, Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"ЄС може скасувати санкції проти сина Януковича Олександра та, можливо, кількох інших, таких як колишній в.о. прем’єра Сергій Арбузов,  Олександр Клименко та Дмитро Табачник. Відсутність доказів, наданих Києвом для збереження їх у списку, змушує ЄС вживати кроки" - написав він у Twitter.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєваексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСсанкціїЯнуковичАрбузовТабачник
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