Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка

П'ятниця, 5 травня 2017, 13:51
Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка

Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні розмови ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка з 1 березня 2014 року.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 квітня, передають Українські новини.

Як йдеться в ухвалі, 31 липня 2014 року Захарченко повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

У той же день у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного не виявилося можливим, він був оголошений у розшук.

1 серпня 2014 року суд надав правоохоронцям дозвіл на затримання "голови" ДНР для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

СБУ встановила номер мобільного телефону оператора "МТС", яким користується Захарченко в період з 2014 року по теперішній час.

Суд задовольнив дане клопотання і надав слідчим СБУ доступ до речей і документів, які містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання з 1 березня 2014 року по 30 березня 2017 року.

Також надано доступ до інформації про вхідні, вихідні SMS-повідомлення та інформацію про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУДонбасДНРсепаратизмтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: