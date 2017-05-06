Human Rights Watch закликає негайно звільнити вченого Козловського

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає угруповання "ДНР" негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого так званий "військовий трибунал ДНР" засудив до майже трьох років ув’язнення.

Про це йдеться в заяві, поширеній HRW у суботу, пише Радіо Свобода.

"Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований", – заявила представник організації Таня Купер.

Вона наголосила, що Козловського утримували за ґратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

"За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя у регіоні, у Козловського було мало шансів на справедливий суд", – зазначила Купер.

"Вся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозиції до дій сепаратистів", – вважають у HRW.

Як повідомлялося, 3 травня так званий "військовий трибунал ДНР" засудив незаконно утримуваного донецькими бойовиками українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі.

Бойовики аргументували затримання і суд над Козловським тим, що він – "особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" у 2014 році". Угруповання "ДНР" також звинуватило вченого у "незаконному зберіганні вибухових речовин". Родичі ці звинувачення заперечують.

В Україні і по світу неодноразово відбувалися акції #FreeKozlovsky із вимогою звільнити Козловського з полону бойовиків.