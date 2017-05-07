Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники не пустили в Україну ще 2 російських журналісток

Неділя, 7 травня 2017, 09:29
Прикордонники не пустили в Україну ще 2 російських журналісток

У неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - написав він.

Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.

"При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.

Пізніше в Держприкордонслужбі уточнили, що двоє представників одного з російських періодичних видань, яких не пустили в неділю в Україну, прямували поїздом через пункт контролю "Конотоп".

"Під час оформлення та перевірки громадянки Росії не змогли підтвердити мети своєї подорожі в Україну, а також з’ясувалися обставини порушення законодавства України та відвідування тимчасово окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску", - повідомили в прес-службі ДПС.

Як повідомлялося, 6 травня українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.

Українська правда

Теми: Прикордонна службаРосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Прикордонна служба
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Вагнерівці, що зараз у Білорусі, не становлять загрози для України – ДПСУ
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: