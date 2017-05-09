"Безсмертний полк" дійшов до Вічного вогню в Києві, перепалки не вщухають

Марш "Безсмертний полк" у центрі Києва завершився покладанням квітів до монумента Вічного вогню в парку Слави.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", колона прибула до монумента близько 11:30.

Угорі над Вічним вогнем кілька десятків представників націоналістичних організацій розгорнули великий прапор України й співали національний гімн України.

Учасники маршу мовчки по черзі поклали гвоздики до монумента. У відповідь націоналісти скандували: "Ганьба!".

У натовпі періодично виникають словесні перепалки, але швидко затихають.

Як повідомляє кореспондент каналу "112 Україна" станом на 12:30, тривають перепалки між "ОУНівцями" й правоохоронцями, є затримані. Жінка кинула пляшку в правоохоронців, силовиків поливають активістів водою.

Інший кореспондент "112-го" повідомив, що близько 12:20 у парку Слави відбулися сутички.

Раніше поліція повідомила, що з офісу ОУН у натовп кинули шашку та кульки з фарбою, також кидали яйця, картоплю і палиці. Відкрито провадження за статтею про хуліганство.

Як відомо, центр Києва 9 травня охороняє велика кількість правоохоронців.

Небо над парком Слави патрулює поліцейський вертоліт.