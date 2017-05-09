Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Безсмертний полк" дійшов до Вічного вогню в Києві, перепалки не вщухають

Вівторок, 9 травня 2017, 12:41

Марш "Безсмертний полк" у центрі Києва завершився покладанням квітів до монумента Вічного вогню в парку Слави.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", колона прибула до монумента близько 11:30.

Угорі над Вічним вогнем кілька десятків представників націоналістичних організацій розгорнули великий прапор України й співали національний гімн України.

Учасники маршу мовчки по черзі поклали гвоздики до монумента. У відповідь націоналісти скандували: "Ганьба!".

У натовпі періодично виникають словесні перепалки, але швидко затихають.

Як повідомляє кореспондент каналу "112 Україна" станом на 12:30, тривають перепалки між "ОУНівцями" й правоохоронцями, є затримані. Жінка кинула пляшку в правоохоронців, силовиків поливають активістів водою.

Інший кореспондент "112-го" повідомив, що близько 12:20 у парку Слави відбулися сутички.  

Раніше поліція повідомила, що з офісу ОУН у натовп кинули шашку та кульки з фарбою, також кидали яйця, картоплю і палиці. Відкрито провадження за статтею про хуліганство.

Як відомо, центр Києва 9 травня охороняє велика кількість правоохоронців.

Небо над парком Слави патрулює поліцейський вертоліт.

Теми: Київакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: