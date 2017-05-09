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На Луганщині бойовики "святкували" 9 травня парадом і забороненою технікою

Вівторок, 9 травня 2017, 15:12

Бойовики в окупованому Луганську та області "відсвяткували" 9 травня парадом і маршами "Безсмертного полка". 

Як повідомляє підконтрольний бойовикам ресурс "ЛИЦ", участь у військовому параді у центрі Луганська взяли близько 1200 військовослужбовців, було задіяно близько 100 одиниць техніки і озброєнь.

"У тому числі танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, пускові установки РСЗВ "Град", самохідні й буксирувані артилерійські установки, а також зенітні ракетні комплекси "Стріла-10", - йдеться у повідомленні

Після закінчення параду центральними вулицями пройшов Марш миру і колона "Безсмертного полку", у яких, згідно з повідомленням бойовиків, взяли участь понад 40 тис. мешканців "ЛНР" - "працівників підприємств столиці та міст області, учнів шкіл, студентів, членів молодіжних і громадських організацій, військовослужбовців, ветеранів, лікарів і педагогів, шахтарів і держслужбовців".

 
 
 
 
 

Також повідомляється, що понад 6 тис. осіб взяли участь у марші "Безсмертного полку" у н.п. Красний Луч.

 
 

Теми: ЛНРЛуганськ
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