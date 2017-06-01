Петренко про візи для росіян: Юридичні механізми готові

Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.

"Юридичні механізми готові абсолютно", – сказав він журналістам на запитання про можливість запровадження віз для росіян.

"Це – технічний процес. Якщо буде політичне рішення, Україна готова. І я думаю, що ми допоможемо – команда Міністерства юстиції нашим колегам із МЗС, яке буде фронтувати цей процес, – швидко напрацювати рішення уряду на виконання політичних рішень і цей процес запустити", – заявив Петренко.

Він солідарний із секретарем Ради національної безпеки й оборони Олександром Турчиновим щодо доцільності запровадження візового режиму з РФ:

"Я думаю, це питання є актуальним. Як сказав секретар РНБО, воно вже навіть перезріло".

"Мова йде лише про тих українців, які мають родичів на території Російської Федерації, – щоб не створити для них багато некомфортних речей або шанс для переслідування з боку спецслужб Російської Федерації", – сказав Петренко.

"Але з точки зору безпеки України, національної безпеки, з точки зору обмеження руху територією України агентів, які масово сюди заїжджають під різними приводами, це було б правильне рішення", – заявив голова Мін'юсту.

1 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак висловився за допуск в Україну лише тих росіян, які мають біометричні закордонні паспорти:

"Якщо у нас є можливість з 11 червня відвідувати Європу з біометричними паспортами, чому не зробити так, щоб громадяни Російської Федерації могли в'їжджати сюди лише з аналогічними документами?".

Олена Рощенко, УП, за трансляцією "112 Україна"

