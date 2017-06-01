Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петренко про візи для росіян: Юридичні механізми готові

Четвер, 1 червня 2017, 15:22

Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.

"Юридичні механізми готові абсолютно", – сказав він журналістам на запитання про можливість запровадження віз для росіян.

"Це – технічний процес. Якщо буде політичне рішення, Україна готова. І я думаю, що ми допоможемо – команда Міністерства юстиції нашим колегам із МЗС, яке буде фронтувати цей процес, – швидко напрацювати рішення уряду на виконання політичних рішень і цей процес запустити", – заявив Петренко.

Він солідарний із секретарем Ради національної безпеки й оборони Олександром Турчиновим щодо доцільності запровадження візового режиму з РФ:

"Я думаю, це питання є актуальним. Як сказав секретар РНБО, воно вже навіть перезріло".

"Мова йде лише про тих українців, які мають родичів на території Російської Федерації, – щоб не створити для них багато некомфортних речей або шанс для переслідування з боку спецслужб Російської Федерації", – сказав Петренко.

"Але з точки зору безпеки України, національної безпеки, з точки зору обмеження руху територією України агентів, які масово сюди заїжджають під різними приводами, це було б правильне рішення", – заявив голова Мін'юсту.

1 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак висловився за допуск в Україну лише тих росіян, які мають біометричні закордонні паспорти:

"Якщо у нас є можливість з 11 червня відвідувати Європу з біометричними паспортами, чому не зробити так, щоб громадяни Російської Федерації могли в'їжджати сюди лише з аналогічними документами?".

Олена Рощенко, УП, за трансляцією "112 Україна"

"Українська правда" у Threads

Теми: візиРосіяМін'юстПетренко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
візи
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: