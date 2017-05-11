Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки декларацій

Голова НАЗК Наталя Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки електронних декларацій чиновників.

Таким чином вона відреагувала на слова заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Руслана Радецького.

"Ось порядок денний сьогоднішнього засідання. І якщо хтось знайде в ньому питання стосовно проведення перевірки декларацій, через які я нібито "блокую" роботу департаменту фінконтролю, то той вочевидь має третє око", - написала Корчак на Facebook.

За її словами, у поданих Радецьким "з голосу" проектах рішень відсутнє візування юристів.

"Включення ж до сьогоднішнього порядку денного "недовізованого" пакету документів суперечить Регламенту НАЗК (пункт 7.12 - проекти рішень Національного агентства підлягають юридичній експертизі, яку проводить відділ правового забезпечення)", - зазначила Корчак.

Вона підкреслила, що Радецький акцентує увагу на рішенні, яким пропонується проведення перевірки 4 осіб. "В той же час, благородно змовчує про інший проект рішення, яким у проведенні повної перевірки пропонується відмовити 31 посадовій особі", - додала глава НАЗК.

"Підсовування списків з голосу" як невідкладних і вкрай необхідних суспільству - є не тільки порушенням затвердженого порядку і маніпуляцією, але й прихованою спробою "захистити" окремих посадовців від повної перевірки декларацій", - вважає вона.

"Підготовка проектів рішень вчасно і за усіма вимогами Регламенту – прямий обов’язок членів НАЗК, які за цей Регламент голосували і які координують відповідні напрямки роботи. Дотримання положень нормативно-правових актів – це якраз і є питання компетентності і відповідальності членів НАЗК. А сумлінність виконання роботи по кожному напрямку - показник діяльності Нацагентства в цілому", - написала Корчак.

Як відомо, в останні дні березня 2017 року система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня збігав термін для більшості декларантів другої хвилі.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через це.

Корчак заявляла вже, що не збирається йти у відставку, і жалілася Національному антикорупційному бюро, Генеральній прокуратурі, поліції та Раді нацбезпеки й оборони на дії посадовців Держслужби спецзв’язку та ДП "УСС", у яких вбачає ознаки службових злочинів.

Ані в уряду, ані у Верховної Ради немає повноважень звільняти керівництво НАЗК.

Член НАЗК Руслан Рябошапка заявляв, що Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства.

А Корчак звинувачувала Радецького у безвідповідальному гальмуванні роботи НАЗК.

Глава НАЗК також попросила попросила Кабінет міністрів провести службове розслідування діяльності її заступника Руслана Радецького та члена НАЗК Руслана Рябошапки.

НАЗК визнало збій у роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку електронних декларацій за 2015 рік лише 96 осіб.