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Конфлікт у НАЗК: Корчак каже, що Рябошапці бракує освіти

Середа, 31 травня 2017, 10:56

Голова НАЗК Наталія Корчак відповіла на звинувачення члена агентства Руслана Рябошапки, який дорікає їй перевищенням службових повноважень.

Про це вона написала у Facebook.

Нагадаємо, 30 травня Рябошапка звинуватив голову НАЗК у тому, що вона із порушенням закону про запобігання корупції та регламенту агентства одноосібно затвердила Інструкцію про порядок ведення діловодства, якою позбавила членів антикорупційного органу права підписувати будь-які листи.

"Не можу не пояснити шановному члену НАЗК Руслану Рябошапці, який, на жаль, не є професором права, робить дописи на сторінках соцмереж у робочий час і спілкування з яким наразі носить виключно публічний характер, ситуацію щодо "одноосібного затвердження Інструкції про порядок ведення діловодства", - почала вона свою відповідь.

Корчак запевняє, що закон про запобігання корупції встановлює перелік внутрішніх нормативних документів НАЗК, які мають прийматись цим органом, але Інструкція з діловодства до нього не належить.

"Правда, затвердження даного документу передбачає Регламент НАЗК (пункт 13.1), який до речі розроблявся паном Рябошапкою як експертом ПРООН у свій час. В результаті маємо ситуацію, коли норми Регламенту нашого органу не відповідають вищезгаданому Закону", - дорікнула вона членові НАЗК.

Голова агентства повідомила також, що Інструкція виносилася на засідання НАЗК тричі, у вересні та двічі у грудні 2016 року, але так і не була ухвалена, оскільки її прийняття "штучно затягувалося".

"Затвердження пройшло відповідним наказом. І це ніяким чином не порушує норм чинного законодавства", - підкреслила вона.

У коментарях до цього повідомлення Рябошапка поставив Корчак таке питання: "Якщо Ви були впевнені у тому, що це рішення має бути прийняте одноособово, для чого тоді тричі його виносили на розгляд Агентства?"

"Регламент - документ, який приймався усіма членами НАЗК, в т.ч. Вами. Він є обов'язковим для виконання усіма членами НАЗК, у т.ч. – Вами", - наголосив він.

Як повідомлялося, наприкінці березня Рябошапка заявляв, що Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на посаді голови відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня збігав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому спростовувала.

Українська правда

Теми: НАЗКкорупція
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