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Трамп знову звинуватив Катар у підтримці тероризму

Субота, 10 червня 2017, 04:51

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Катар у підтримці і фінансуванні тероризму і закликав цю державу припинити це.

Про це він заявив на прес-конференції у Вашингтоні з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, який прибув із візитом, передає Радіо Свобода.

Катар, "на жаль, історично є фінансистом тероризму на дуже високому рівні" і "має зупинити це фінансування, і свою екстремістську ідеологію щодо цього фінансування", сказав керівник США.

За кілька годин до того державний секретар США Рекс Тіллерсон виступив у значно м’якшому тоні, закликавши Катар "реагувати на занепокоєння сусідів".

Тіллерсон також закликав Саудівську Аравію, Єгипет та інші арабські держави послабити їхню блокаду Катару. За його словами, це зашкодило здійсненню міжнародної військово-повітряної кампанії під проводом США проти екстремістського угруповання "Ісламська держава".

"Ми очікуємо, що ці країни негайно вживуть заходів для деескалації ситуації і зроблять щирі кроки до вирішення суперечностей між ними", – сказав держсекретар.

Нагадаємо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових. 

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

У той час як дипломатія США намагається залагодити кризу, Трамп уже наступного дня після початку блокади звинуватив у твітері Катар у фінансуванні екстремізму і терористичних груп.

Військово-повітряну базу "Аль-Удейд" у Катарі використовують США для своїх операцій у Сирії, Іраці й Афганістані. На ній, крім літаків та іншої техніки, розміщені близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамптероризм
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