Трамп вновь обвинил Катар в поддержке терроризма

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Катар в поддержке и финансировании терроризма и призвал это государство прекратить это.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим с визитом, передает Радио Свобода.

Катар, "к сожалению, исторически является финансистом терроризма на очень высоком уровне" и "должен остановить это финансирование, и свою экстремистскую идеологию касательно этого финансирования", сказал руководитель США.

За несколько часов до того государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил в значительно более мягком тоне, призвав Катар "реагировать на беспокойство соседей".

Тиллерсон также призвал Саудовскую Аравию, Египет и другие арабские государства ослабить их блокаду Катара. По его словам, это помешало осуществлению международной военно-воздушной кампании под руководством США против экстремистской группировки "Исламское государство".

"Мы ожидаем, что эти страны немедленно примут меры для деэскалации ситуации и сделают искренние шаги к разрешению противоречий между ними", - сказал госсекретарь.

Напомним, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителей иранских сил безопасности.

В то время как дипломатия США пытается уладить кризис, Трамп уже на следующий день после начала блокады обвинил в твиттере Катар в финансировании экстремизма и террористических групп.

Военно-воздушную базу "Аль-Удейд" в Катаре используют США для своих операций в Сирии, Ираке и Афганистане. На ней, кроме самолетов и другой техники, размещены около 10 тысяч американских военнослужащих.