Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл Мар'їнки: Постраждалих госпіталізовано, стан середньоважкий

Субота, 10 червня 2017, 06:55

Двоє місцевих жителів, які зазанали поранень під час обстрілу житлових кварталів Мар’їнки бойовиками, із травмами ніг перебувають у середньо важкому стані в лікарні.

Про це повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у facebook.

"Мар'їнка. 09.06.17 в ході нічного мінометного обстрілу бойовиками житлового масиву міста, в період часу з 23-00 до 00-00, отримали поранення ніг двоє місцевих жителів: жінка, 1962 р.н. і чоловік, 1964 р.н., які проживають по вул. Жовтнева. В даний час госпіталізовані в травматологічне відділення Курахівської лікарні. Стан середньо-тяжкий", - написав він.

На місці працює слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.

Як повідомлялося, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи міномети і артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: