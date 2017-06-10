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Обстрел Марьинки: пострадавшие госпитализированы, состояние среднетяжелое

Суббота, 10 июня 2017, 06:55

Двое местных жителей, потерпела ранения во время обстрела жилых кварталов Марьинки боевиками, с травмами ног находятся в средне тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин в facebook.

"Марьинка. 09.06.17 в ходе ночного минометного обстрела боевиками жилого массива города, в период времени с 23-00 до 00-00, получили ранения ног двое местных жителей: женщина, 1962 г.р. и мужчина, 1964 г.р., проживающие по ул. Октябрьская. В настоящее время госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы. Состояние средне-тяжелое", - написал он.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

Как сообщалось, 9 июня вечером, а также ночью 10 июня, применяя минометы и артиллерию, боевики совершили обстрелы жилых кварталов Марьинки и Красногоровку.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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