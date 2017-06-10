Президент Румунії: Домовитися з РФ можна лише за умови сильного НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що переговори з агресивною Росією щодо її поведінки в регіоні можна вести лише за наявності потужної політики стримування з боку Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає Укрінформ.

"На моє переконання, нам потрібен діалог, але з іншого боку нам потрібно й те, над чим ми разом працюємо в НАТО – потужна політика стримування. Така комбінація – потужне стримування й діалог – повинні привести до рішення, яке стане прийнятним для всіх сторін", - підкреслив Йоганніс.

Він зауважив, що дії РФ, її агресія проти сусідніх держав, викликають стурбованість у регіоні.

"Усі занепокоєні, але знаєте, відчуття занепокоєння має привести вас до готовності. На мою думку, ми повинні бути дуже чіткими й відвертими й безпосередніми, якщо ми говоримо про Росію і з Росією", - зауважив президент Румунії.

Як повідомлялося, виступаючи на прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Трамп вперше заявив, що "абсолютно відданий" дотриманню статті 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, яка визначає напад на одного члена як напад на всіх.