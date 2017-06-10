Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Румунії: Домовитися з РФ можна лише за умови сильного НАТО

Субота, 10 червня 2017, 07:25

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що переговори з агресивною Росією щодо її поведінки в регіоні можна вести лише за наявності потужної політики стримування з боку Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає Укрінформ.

"На моє переконання, нам потрібен діалог, але з іншого боку нам потрібно й те, над чим ми разом працюємо в НАТО – потужна політика стримування. Така комбінація – потужне стримування й діалог – повинні привести до рішення, яке стане прийнятним для всіх сторін", - підкреслив Йоганніс.

Він зауважив, що дії РФ, її агресія проти сусідніх держав, викликають стурбованість у регіоні.

"Усі занепокоєні, але знаєте, відчуття занепокоєння має привести вас до готовності. На мою думку, ми повинні бути дуже чіткими й відвертими й безпосередніми, якщо ми говоримо про Росію і з Росією", - зауважив президент Румунії.

Як повідомлялося, виступаючи на прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Трамп вперше заявив, що "абсолютно відданий" дотриманню статті 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, яка визначає напад на одного члена як напад на всіх.

Теми: НАТОСШАРумуніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
НАТО
Білий дім: Майбутнє України – в НАТО, це не підлягає обговоренню
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: