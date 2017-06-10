Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"

Вступление в силу безвизового режима с ЕС станет "окончательным "прощай" российской империи".

Об этом заявил президент Петр Порошенко 10 июня, запуская таймер символического отсчета до получения безвизового режима с ЕС, который вступит в силу в ночь на 11 июня.

Говоря о шагах Украины на пути к безвизу, он отметил: "Кто-то ждал, что у нас это не получится, потирая руки, когда переносились сроки".

"В конце концов мы можем сказать - сейчас мы запускаем обратный отсчет к необратимым изменениям... Back in the USSR мы будем слышать, только слушая Beatles", - добавил президент.

"Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся в семью европейских народов. Горжусь, что нам это удалось", - заявил президент.

"Каждая секунда, которую отмеряет таймер, не только приближает нас к "безвизу", не только авторизует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей. Не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семье народов ЕС. Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы, где мы сформировались и как народ, и как государство", - заявил Порошенко.

Он также процитировал Вилли Брандта, федерального канцлера ФРГ, которые тот сказал по случаю падения Берлинской стены: "Отныне то, что является одним целым, будет развиваться как единое целое".

"Верю, Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит", - заявил Порошенко.

Украинская правда