Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"

Суббота, 10 июня 2017, 12:08
Порошенко: Сегодня - окончательное прощай, российская империя
пресс-служба АП

Вступление в силу безвизового режима с ЕС станет "окончательным "прощай" российской империи".

Об этом заявил президент Петр Порошенко 10 июня, запуская таймер символического отсчета до получения безвизового режима с ЕС, который вступит в силу в ночь на 11 июня.

Говоря о шагах Украины на пути к безвизу, он отметил: "Кто-то ждал, что у нас это не получится, потирая руки, когда переносились сроки".

"В конце концов мы можем сказать - сейчас мы запускаем обратный отсчет к необратимым изменениям... Back in the USSR мы будем слышать, только слушая Beatles", - добавил президент.

"Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся в семью европейских народов. Горжусь, что нам это удалось", - заявил президент.

"Каждая секунда, которую отмеряет таймер, не только приближает нас к "безвизу", не только авторизует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей. Не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семье народов ЕС. Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы, где мы сформировались и как народ, и как государство", - заявил Порошенко.

Он также процитировал Вилли Брандта, федерального канцлера ФРГ, которые тот сказал по случаю падения Берлинской стены: "Отныне то, что является одним целым, будет развиваться как единое целое".

"Верю, Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит", - заявил Порошенко.

Украинская правда 

Темы: безвизвизыПорошенкоРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
безвиз
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: