У Дніпрі затримали ще одного співорганізатора сутичок 9 травня

У Дніпрі затримано ще одного співорганізатора масових заворушень, що сталися 9 травня під час проведення святкових заходів.

Про це 10 червня повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За даними ГПУ затриманий протягом місяця перебував у розшуку.

"32-річному чоловіку інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство). Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у ГПУ.

У Генпрокуратурі нагадали, що за результатами розслідування кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня у Дніпрі, встановлено причетність до скоєння злочину 16 осіб. Їм повідомлено про підозру.

"Серед них – три організатори, координатор, два "касири" та 10 активних учасників масових заворушень. У справі проведено 38 обшуків, допитано понад 130 свідків, триває досудове розслідування", - зазначили у ГПУ.