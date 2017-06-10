В Днипре задержан еще один организатор столкновений 9 мая

В Днипре задержан еще один соорганизатор массовых беспорядков 9 мая во время проведения праздничных мероприятий.

Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ГПУ, задержанный в течение месяца находился в розыске.

"32-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что по результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днипре, установлена ​​причастность к совершению преступления 16 человек. Они уведомлены о подозрении.

"Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и 10 активных участников массовых беспорядков. По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей, продолжается досудебное расследование", - отметили в ГПУ.