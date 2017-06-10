В СБУ заявили про викриту агентурну мережу на Донбасі, організовану ГРУ РФ
На Донбасі викрито агентурну мережу, організовану представниками Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.
Про це 10 червня заявили у Службі безпеки України.
"Правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох мешканців Лисичанська та Костянтинівки. Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під "дахом правоохоронних органів" так званої "ЛНР", створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Основним завданням агентів був збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил АТО поблизу лінії розмежування.
"Спецслужби РФ також цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд ЗСУ, розташованих у глибині позицій сил АТО. Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки",- зазначили в СБУ.
У Лисичанську та Костянтинівці затримано двох чоловіків. Під час обшуків у зловмисників вилучено телефони з доказами контактів з російськими кураторами.
Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також встановлено особи 3 мешканців Донбасу, які входили до агентурної мережі, стосовно яких буде прийнято окреме процесуальне рішення.