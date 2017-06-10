В СБУ заявили про викриту агентурну мережу на Донбасі, організовану ГРУ РФ

На Донбасі викрито агентурну мережу, організовану представниками Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Про це 10 червня заявили у Службі безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох мешканців Лисичанська та Костянтинівки. Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під "дахом правоохоронних органів" так званої "ЛНР", створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Основним завданням агентів був збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил АТО поблизу лінії розмежування.

"Спецслужби РФ також цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд ЗСУ, розташованих у глибині позицій сил АТО. Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки",- зазначили в СБУ.