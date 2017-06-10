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В СБУ заявили о разоблачении агентурной сети, организованной ГРУ РФ

Суббота, 10 июня 2017, 12:59

На Донбассе разоблачена агентурная сеть, организованная представителями Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Об этом 10 июня заявили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки. Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под "крышей правоохранительных органов" так называемой "ЛНР", создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии разграничения.

"Спецслужбы РФ также интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в глубине позиций сил АТО. Информацию агенты передавали с помощью мобильных телефонов, используя отдельные сим-карты", - отметили в СБУ.

В Лисичанске и Константиновке задержали двух мужчин. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также установлены личности 3 жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть, в отношении которых будет принято отдельное процессуальное решение.

Темы: ДонбассСБУРосcия
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