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У Харкові з гранатомета обстріляли недобудований офісний центр

Субота, 10 червня 2017, 14:47

У Харкові в ніч на 10 червня невідомі обстріляли з гранатомета будівлю недобудованого офісного центру на вулиці 23 Серпня. 

Про це повідомили в облуправлінні поліції Харківщини.

Інформація про вибухи на вул. 23 Серпня надійшла до поліції близько 2:05.  Встановлено, що будівля перебуває на стадії ремонту та жодних установ у ній не розміщено.

Внаслідок пострілів у будівлі пошкоджено вікна та торцеву стіну, постраждалих немає. 

"За фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищенняабо пошкодження майна) КК України, санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі", - повідомили у поліції. 

 
 

Теми: Харківзброяполіція
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