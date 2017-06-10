В Харькове из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр

В Харькове в ночь на 10 июня неизвестные обстреляли из гранатомета здание недостроенного офисного центра на улице 23 Августа.

Об этом сообщили в облуправлении полиции Харьковщины.

Информация о взрывах на ул. 23 августа поступила в полицию около 2:05. Установлено, что здание находится на стадии ремонта и никакие учреждения в нем не размещены.

В результате выстрелов в здании повреждены окна и торцевая стена, пострадавших нет.

"По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное знищенняабо повреждение имущества) УК Украины, санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.