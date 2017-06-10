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Геращенко закликала ООН і ОБСЄ до жорсткішої реакції на події на Донбасі

Субота, 10 червня 2017, 14:50
Геращенко закликала ООН і ОБСЄ до жорсткішої реакції на події на Донбасі

Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликає міжнародні організації до більш жорсткої реакції на події на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, Геращенко зазначила, що ключовою темою зустрічі з заступником Генерального секретаря ООН, виконавчим директором структури "ООН-Жінки" Фумзіле Мламбо-Нгуко у п'ятницю була ситуація на окупованому Донбасі і в Криму, порушення прав людини, дітей і жінок, сексуальні злочини, викрадення людей, незаконні утримання на окупованих територіях.

"Потрібна більш жорстка реакція міжнародних організацій, в тому числі структур ООН на ганебні випадки зафіксованих злочинів, як то сексуальні домагання від п'яного бойовика до жінки-цивільної, спостерігача СММ ОБСЄ", - написала перший віце-спікер.

Вона додала, що Україна вимагає від міжнародних організацій надіслати на ці території моніторингові місії задля аналізу ситуації з правами людини, фіксації злочинів, збору достовірної інформації.

В іншому пості Геращенко також розкритикувала позицію ОБСЄ щодо звільнення заручників, яких утримують в ОРДЛО.

"Ну, і особливий біль – це позиція ОБСЄ, які над процесом, поговорили про заручників раз на два тижні, відзначили "прогрес", бо поговорили без бійки, і знову роз'їхалися пити каву додому... До речі, ви чули хоч одну ПУБЛІЧНУ заяву представників ОБСЄ, наприклад, по Ігорю Козловському? Чи по й досі не звільненим з Донецького СІЗО підліткам? Я – ні", – написала вона.

Геращенко додала, що в останні місяці кількість заручників значно збільшилася "за рахунок цивільних, яких хапають і ув'язнюють на окупованих територіях саме за проукраїнську позицію".

Українська правда

Теми: ГеращенкоООНОБСЄзаручники
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