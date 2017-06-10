Геращенко призвала ООН и ОБСЕ к более жесткой реакции на события на Донбассе

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призывает международные организации к более жесткой реакции на события в Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Геращенко отметила, что ключевой темой встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгуко в пятницу была ситуация на оккупированном Донбассе и в Крыму, нарушения прав человека, детей и женщин, сексуальные преступления, похищения людей, незаконные удержания на оккупированных территориях.

"Нужна более жесткая реакция международных организаций, в том числе структур ООН на такие позорные случаи зафиксированных преступлений, как сексуальные домогательства от пьяного боевика к женщине-гражданской, наблюдателю СММ ОБСЕ", - написала первый вице-спикер.

Она добавила, что Украина требует от международных организаций отправить на эти территории мониторинговые миссии для анализа ситуации с правами человека, фиксации преступлений, сбора достоверной информации.

В другом посте Геращенко также раскритиковала позицию ОБСЕ по освобождению заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

"Ну, и особая боль - это позиция ОБСЕ, которые над процессом, поговорили о заложниках раз в две недели, отметили "прогресс", потому что поговорили без драки, и снова разъехались пить кофе домой... Кстати, вы слышали хоть одно публичное заявление представителей ОБСЕ, например, по Игорю Козловскому или по-прежнему не освобожденным из Донецкого СИЗО подросткам? Я - нет", - написала она.

Геращенко добавила, что в последние месяцы количество заложников значительно увеличилось "за счет гражданских, которых хватают и сажают на оккупированных территориях именно за проукраинскую позицию".

Украинская правда