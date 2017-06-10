Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко призвала ООН и ОБСЕ к более жесткой реакции на события на Донбассе

Суббота, 10 июня 2017, 14:50
Геращенко призвала ООН и ОБСЕ к более жесткой реакции на события на Донбассе

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призывает международные организации к более жесткой реакции на события в Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Геращенко отметила, что ключевой темой встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгуко в пятницу была ситуация на оккупированном Донбассе и в Крыму, нарушения прав человека, детей и женщин, сексуальные преступления, похищения людей, незаконные удержания на оккупированных территориях.

"Нужна более жесткая реакция международных организаций, в том числе структур ООН на такие позорные случаи зафиксированных преступлений, как сексуальные домогательства от пьяного боевика к женщине-гражданской, наблюдателю СММ ОБСЕ", - написала первый вице-спикер.

Она добавила, что Украина требует от международных организаций отправить на эти территории мониторинговые миссии для анализа ситуации с правами человека, фиксации преступлений, сбора достоверной информации.

В другом посте Геращенко также раскритиковала позицию ОБСЕ по освобождению заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

"Ну, и особая боль - это позиция ОБСЕ, которые над процессом, поговорили о заложниках раз в две недели, отметили "прогресс", потому что поговорили без драки, и снова разъехались пить кофе домой... Кстати, вы слышали хоть одно публичное заявление представителей ОБСЕ, например, по Игорю Козловскому или по-прежнему не освобожденным из Донецкого СИЗО подросткам? Я - нет", - написала она.

Геращенко добавила, что в последние месяцы количество заложников значительно увеличилось "за счет гражданских, которых хватают и сажают на оккупированных территориях именно за проукраинскую позицию".

Украинская правда

Темы: ГеращенкоООНОБСЕзаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: