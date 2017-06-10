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Київ подасть апеляцію на рішення суду за борговим спором України та РФ

Субота, 10 червня 2017, 15:55

Україна до 23 червня подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму $3 млрд.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

"На засіданні, яке відбулось у суді Лондона 26 травня 2017 року, суддя продовжив термін подання апеляції України на 14 днів (з 9 червня до 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження у цей продовжений термін", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, у березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на суму 3 млрд доларів. 

В Мінфіні РФ заявили, що суд прийняв остаточне рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій. 

Україна подасть апеляцію на рішення суду,  розгляд якої по суті очікується не раніше 2018 року.

Теми: Росіясудборг
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