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Киев подаст апелляцию на решение суда по долговому спору Украины и РФ

Суббота, 10 июня 2017, 15:55

Украина до 23 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долговому спору Украины и РФ по еврооблигациям на сумму $3 млрд.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"На заседании, которое состоялось в суде Лондона 26 мая 2017 года, судья продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок", - говорится в сообщении.

Как известно, в марте 2017 года Высокий суд Лондона принял ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на сумму 3 млрд долларов.

В Минфине РФ заявили, что суд принял окончательное решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций.

Украина подаст апелляцию на решение суда, рассмотрение которой по сути ожидается не ранее 2018 года.

Темы: Росcиясуддолг
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