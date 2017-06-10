Киев подаст апелляцию на решение суда по долговому спору Украины и РФ

Украина до 23 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долговому спору Украины и РФ по еврооблигациям на сумму $3 млрд.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"На заседании, которое состоялось в суде Лондона 26 мая 2017 года, судья продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок", - говорится в сообщении.

Как известно, в марте 2017 года Высокий суд Лондона принял ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на сумму 3 млрд долларов.

В Минфине РФ заявили, что суд принял окончательное решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций.

Украина подаст апелляцию на решение суда, рассмотрение которой по сути ожидается не ранее 2018 года.