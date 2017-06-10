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Клімкін закликав ЄС до більш амбітних цілей щодо України

Субота, 10 червня 2017, 20:21

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав Європейський Союз до більш амбітних і стратегічних цілей у розбудові відносин з Україною.

Про це він заявив у суботу в Австрії, де бере участь у Європейському Форумі Вахау, повідомляє прес-служба МЗС.

"Демократична і європейська Україна є невід'ємною частиною стабільності в Європі", - зазначив Клімкін.

Коментуючи виклики, які постають перед сучасною Європою, міністр відзначив необхідність більш тісної співпраці для подолання існуючих загроз європейській безпеці.

"Нашим спільним європейським інтересом є, щоб Росія припинила свою політику агресії й порушення міжнародного права", - сказав він.

Важливими кроками на цьому шляху має стати добросовісне виконання Мінських домовленостей і припинення незаконної анексії Криму, підкреслив міністр.

У цьому контексті Клімкін високо оцінив зусилля австрійського головування в ОБСЄ на чолі з діючим головою, Федеральним міністром з питань Європи, інтеграції і закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом. 

У контексті набуття з 11 червня чинності режиму безвізових поїздок до ЄС міністр наголосив: "Це момент свободи і визнання для українців. Це відчуття приналежності до Європи означає для нас надзвичайно багато".

Теми: КлімкінЄС
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