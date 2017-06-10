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МЗС нагадав, де шукати консулів України у країнах ЄС

Субота, 10 червня 2017, 23:41

Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив інформацію для подорожуючих з координатами диппредставництв України у країнах ЄС та відомостями про країну перебування. 

"Безвіз - в дії, Консул поруч. +380 (44) 238 16 57. Щасливих безвізових подорожей", - зазначили у департаменті  консульської служби у Твіттері у ніч, коли громадяни України зможуть подорожувати до ЄС без віз. 

У даних на сайті консульської служби міститься інформація про столицю, населення, мову, релігію, грошову одиницю, режим поїздок для громадян України, адреса та номери телефонів посольства України в країні ЄС, номери "гарячої лінії" та інше. 

Теми: ЄСвізиМЗСбезвіз
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