МИД напомнил, где искать консулов Украины в странах ЕС
Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию для путешествующих с координатами диппредставительств Украины в странах ЕС и сведениями о стране пребывания.
"Безвиз - в действии, Консул рядом. +380 (44) 238 16 57. Счастливых безвизовых путешествий", - отметили в департаменте консульской службы в Твиттере в ночь, когда граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз.
#Безвіз - в дії, #КонсулПоруч +380 (44) 238 16 57; https://t.co/yscXSN7gcX— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 10, 2017
Щасливих безвізових подорожей! pic.twitter.com/D2jGens4B5
В данных на сайте консульской службы содержится информация о столице, населении, языке, религии, денежной единице, режиме поездок для граждан Украины, адреса и номера телефонов посольства Украины в странах ЕС, номера "горячей линии" и прочее.