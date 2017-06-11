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В СБУ ищут журналиста Васина, исчезнувшего в Донецке

Воскресенье, 11 июня 2017, 01:47
В СБУ ищут журналиста Васина, исчезнувшего в Донецке

Украинский журналист и публицист, который жил в Донецке с момента оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, действительно исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Громадське".

"Мы знаем эту ситуацию ... Мы его ищем, и знаем, более или менее, где. Больше ничего сообщить не можем", - сказали в СБУ.

Как ранее стало известно, настоящее имя Станислава Васина – Станислав Асеев.

Он родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

Темы: СБУ
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