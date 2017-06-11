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Генпрокурор США Сешнс дасть свідчення в Сенаті у справі про втручання РФ

Неділя, 11 червня 2017, 03:10

Генпрокурор США Джефф Сешнс погодився дати свідчення в Сенаті у справі про втручання Росії в американські вибори.

Про це йдеться в листі Сешнса сенатору Річарду Шелбі, який опублікував NBC.

"У світлі повідомлень, пов'язаних з недавнім виступом Комі в сенатському комітеті з розвідки, важливо, щоб я міг обговорити ці питання у відповідній інстанції. Комітет з розвідки Сенату США є найбільш підходящим для цього місцем", - йдеться в листі.

Сешнс дасть свідчення у вівторок.

8 червня екс-директор ФБР Джеймс Комі в ході свого виступу в Сенаті заявив, що президент США Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності.

Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати " якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР.

Теми: США
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