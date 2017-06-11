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Генпрокурор США Сешнс даст показания в Сенате по делу о вмешательстве РФ

Воскресенье, 11 июня 2017, 03:10

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом говорится в письме Сешнса сенатору Ричарду Шелби, которое опубликовал NBC.

"В свете сообщений, связанных с недавним выступлением Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы я мог обсудить эти вопросы в соответствующей инстанции. Комитет по разведке Сената США является наиболее подходящим для этого местом", - говорится в письме.

Сешнс даст показания во вторник.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми в ходе своего выступления в Сенате заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "некие покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Темы: США
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