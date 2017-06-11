Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Польщі: Для захисту від РФ потрібні нові рішення

Неділя, 11 червня 2017, 04:42

Якщо Росія продовжить розвивати свій військовий потенціал і буде загрожувати країнам Заходу, то потрібно буде подумати над "новими рішеннями" для захисту від РФ.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, передає "Укрінформ".

"Рішення НАТО можуть бути достатніми у разі гібридних конфліктів. Але якщо Росія й надалі розвиватиме свій військовий потенціал і загрожуватиме Заходу, то потрібно буде подумати над новими рішеннями", - заявив він.

Міністр підкреслив, що присутність військ НАТО і елементів ПРО в Польщі свідчать про те, що країна стала "повноправним членом Альянсу". Він додав, що до минулого року Варшава могла розраховувати лише на обіцянки, що їх захистить 5-та стаття про колективну оборону НАТО.

"Разом з підрозділами ми маємо цьому підтвердження", - констатував він.

Теми: ПольщаНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Польща
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону − Моравецький
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: