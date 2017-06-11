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Глава МИД Польши: Для защиты от РФ нужны новые решения

Воскресенье, 11 июня 2017, 04:42

Если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и будет угрожать странам Запада, то нужно будет подумать над "новыми решениями" для защиты от РФ.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает "Укринформ".

"Решения НАТО могут быть достаточны в случае гибридных конфликтов. Но если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и угрожать Западу, то нужно будет подумать над новыми решениями",- заявил он.

Министр подчеркнул, что присутствие войск НАТО и элементов ПРО в Польше свидетельствуют о том, что страна стала "полноправным членом Альянса". Он добавил, что до прошлого года Варшава могла рассчитывать лишь на обещания, что их защитит 5-я статья о коллективной обороне НАТО.

"Вместе с подразделениями мы имеем этому подтверждение", - констатировал он.

Темы: ПольшаНАТОРосcия
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