Глава МИД Польши: Для защиты от РФ нужны новые решения

Если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и будет угрожать странам Запада, то нужно будет подумать над "новыми решениями" для защиты от РФ.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает "Укринформ".

"Решения НАТО могут быть достаточны в случае гибридных конфликтов. Но если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и угрожать Западу, то нужно будет подумать над новыми решениями",- заявил он.

Министр подчеркнул, что присутствие войск НАТО и элементов ПРО в Польше свидетельствуют о том, что страна стала "полноправным членом Альянса". Он добавил, что до прошлого года Варшава могла рассчитывать лишь на обещания, что их защитит 5-я статья о коллективной обороне НАТО.

"Вместе с подразделениями мы имеем этому подтверждение", - констатировал он.