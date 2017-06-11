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Доба в АТО: 73 обстріли, 4 військових ЗСУ загинули

Неділя, 11 червня 2017, 07:37
Доба в АТО: 73 обстріли, 4 військових ЗСУ загинули

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 73 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинули чотири військовослужбовців ЗС України, з них троє - в результаті прямого попадання міни. Крім того, четверо українських бійців отримали вогнепальні поранення різного ступеня важкості, ще троє отримали бойові травми.

На Приморському напрямку зафіксовано 29 обстрілів.

Бойовики обстріляли українські опорні пункти на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм і з 120 мм мінометів. Поблизу Чермалика бандити застосували переносні версії реактивних систем залпового вогню. Також укріплення ЗСУ в районі Красногорівки, Мар'їнки, Славного, Гнутового, Талаківки, Водяного, Широкиного і Чермалика неодноразово потрапляли під вогонь з гранатометів і стрілецької зброї та 82 мм мінометів.

Увечері найгарячіше було поблизу Павлополя, де терористи вели обстріл з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних модифікацій і іншого піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 21 раз.

Протягом дня сепаратисти продовжували обстрілювати з 120 мм і 82 мм мінометів українські сили в передмісті Авдіївки.

"Ввечері щільність та інтенсивність ворожого вогню там суттєво зросли. До опівночі вибухи мін та гранат, які прилітали з боку противника, майже не вщухали", - йдеться в повідомленні.

Також з 120 мм і 82 мм мінометів бойовики обстріляли Верхньоторецьке, Кам'янку, Троїцьке і Луганське.

З гранатометів, стрілецької зброї та 82 мм мінометів терористи били поблизу Зайцевого, Опитного, Невельського і Новгородського.

На Луганському напрямку днем ​​бойовики кілька разів порушували тишу поблизу Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького і Дінця зі стрілецької зброї і гранатометів різних модифікацій. Також днем ​​бойовики били з 82 мм мінометів недалеко від Кримського.

Однак з настанням сутінків сепаратисти різко активізувалися. Зокрема, в районі Кримського і Новотошківського бойовики почали інтенсивно обстрілювати українські оборонні укріплення з 120 мм і 82 мм мінометів, систем ствольної артилерії калібрів 122 і 152 мм, а також піхотного озброєння. Крім того з мінометів бойовики били в районі Попасної, Новоалександрівки і Троїцького. Неподалік Новозванівки бандити вели вогонь з озброєння БМП.

Теми: АТОДонбас
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