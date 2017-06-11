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Сутки в АТО: 73 обстрела, 4 военных ВСУ погибли

Воскресенье, 11 июня 2017, 07:37
Сутки в АТО: 73 обстрела, 4 военных ВСУ погибли

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 73 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов погибли четыре военнослужащих ВС Украины, из них трое - в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо украинских бойцов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы.

На Приморском направлении зафиксировано 29 обстрелов.

Боевики обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и из 120 мм минометов. Вблизи Чермалыка бандиты применили переносные версии реактивных систем залпового огня. Также укрепления ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутово, Талаковки, Водяного, Широкино и Чермалыка неоднократно попадали под огонь из гранатометов и стрелкового оружия и 82 мм минометов.

Вечером горячее всего было поблизости Павлополя, где террористы вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных модификаций и другого пехотного вооружения.

На Донецком направлении боевики открывали огонь 21 раз.

В течение дня сепаратисты продолжали обстреливать из 120 мм и 82 мм минометов украинские силы в пригороде Авдеевки.

"Вечером плотность и интенсивность вражеского огня там существенно выросли. До полуночи взрывы мин и гранат, которые прилетали со стороны противника, почти не утихали", - говорится в сообщении.

Также из 120 мм и 82 мм минометов боевики обстреляли Верхнеторецкое, Каменку, Троицкое и Луганское.

Из гранатометов, стрелкового оружия и 82 мм минометов террористы били вблизи Зайцево, Опытного, Невельского и Новгородского.

На Луганском направлении днем боевики несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем ​​боевики били из 82 мм минометов недалеко от Крымского.

Однако с наступлением сумерек сепаратисты резко активизировались. В частности, в районе Крымского и Новотошковского боевики начали интенсивно обстреливать украинские оборонительные укрепления из 120 мм и 82 мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также пехотного вооружения. Кроме того из минометов боевики били в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Новозвановки бандиты вели огонь из вооружения БМП.

Темы: АТОДонбасс
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