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На Львівщині горіло Грибовицьке і ще одне сміттєзвалище

Неділя, 11 червня 2017, 09:43

10 червня на Львівщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту львівської ОДА, о 12:49 у м. Броди (вул. Богуна, б/н) на території сміттєзвалища, яке належить АП "Броди", виникла пожежа.

Вогнем знищено сміття на площі 20 м2. Пожежу локалізовано о 13:12, ліквідовано о 14:41.

Крім того, ще одна пожежа виникла о 18:20 поблизу с. Збиранка Жовківського на території Грибовицького сміттєзвалища, яке належить ЛКП "Збиранка".

Вогнем знищено сміття на площі 10 м2. Пожежу локалізовано о 18:53, ліквідовано о 19:15.

Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався завал, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій.

В серпні 2016-го Львівська обласна прокуратура висунула підозру в службовій недбалості трьом керівникам львівського комунального підприємства "Збиранка", яке обслуговувала Грибовицькій полігон.

Також в листопаді 2016-го Львівська обласна прокуратура оголосила підозру начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, в підпорядкуванні якого було ЛКП "Збиранка".

У березні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо службової недбалості з смертельними наслідками у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Згодом Луценко повідомив, що для "об'єктивного й неупередженогорозслідування цієї справи" її передано в прокуратуру іншої області.

Українська правда

Більше по темі читайте в статті "Української правди" - "Львів SOS: підсумки сміттєвого року"

Теми: Львів
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