Південно-Донбаський водогін знову зупинено: надовго

Південно-Донбаський водогін зупинено через знеструмлення насосної станції першого підйому внаслідок бойових дій.

Через бойові дії знеструмлено нас. станцію 1-го підйому Півд-Дон.водогону.Виведені з ладу два вводи,руйнування критичні,ремонт буде тривалим — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

Згідно з повідомленням, з ладу виведені два вводи.

Півд-Донб.водогон зупинено,під загрозою водопостач.Червоноарм, Волноваськ, Добропольськ. р-нів,Маріуполя.Є руйнування будівель та споруд — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

"Руйнування критичні, ремонт буде тривалим", - зазначили в міністерстві.

Робітники КП Вода Донбасу і сапери намагаються зайти на тер. станції для оцінки пошкоджень. Готується заявка в СЦКК на проведення ремонту. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Там додали, що під загрозою водопостачання Червоноармійського, Волноваського, Добропольського районів, а також Маріуполя. Є руйнування будівель та споруд.

Разом з тим, українська сторона СЦКК повідомила, що близько 7 ранку 11 червня НЗФ ОРДО обстріляли з гранатометів та вивели з ладу насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

Постраждалих серед персоналу станції немає. Наслідки обстрілу з’ясовуються, але достовірно відомо, що станція знову не працює.

"Українська сторона впевнена, що цей обстріл ні що інше, як провокація з ціллю дискредитації української влади та ЗСУ. Насосна станція Південно-Донбаського водоводу, як і інші критичні екологічні об’єкти цивільної інфраструктури Донбасу знаходиться під особливою увагою керівництва АТО щодо недопущення в місцях їхнього розташування будь яких порушень режиму припинення вогню, навіть коли ЗСУ мають потребу відкрити вогонь у відповідь. Всі ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку ЗСУ, в той час як з боку НЗФ ОРДО таких гарантій немає", - зазначили в СЦКК.

Там нагадали, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водоводу подає воду на Донецьку фільтрувальну станцію, яка забезпечує водою майже 600 тисяч людей, а також на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, що обслуговують близько 400 тисяч людей на півдні Донецької області.

Крім того, завдяки роботі станції, технічну воду отримують великі підприємства регіону, такі як Авдіївський коксохімічний завод та Курахівська ТЕС.

Характер пошкоджень насосній станції та обсяг майбутніх ремонтних робіт з’ясовуються. Українська сторона СЦКК звертається до представників місії ОБСЄ щодо сприяння у вивченні цього питання.

Як повідомлялося, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

Без центнралізованого водопостачання залишилося близько 388 тисяч мешканців у 5 районах Донецької області.



10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили.

Українська правда