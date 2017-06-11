Южно-Донбасский водопровод снова обесточен: надолго

Южно-Донбасский водопровод остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Через бойові дії знеструмлено нас. станцію 1-го підйому Півд-Дон.водогону.Виведені з ладу два вводи,руйнування критичні,ремонт буде тривалим — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Согласно сообщению, из строя выведены два ввода.

Півд-Донб.водогон зупинено,під загрозою водопостач.Червоноарм, Волноваськ, Добропольськ. р-нів,Маріуполя.Є руйнування будівель та споруд — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

"Разрушения критические, ремонт будет долгим", - отметили в министерстве.

Робітники КП Вода Донбасу і сапери намагаються зайти на тер. станції для оцінки пошкоджень. Готується заявка в СЦКК на проведення ремонту. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 11, 2017

Там добавили, что под угрозой водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, а также Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщила, что около 7 утра 11 июня НЗФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водовода.

Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция снова не работает.

"Украинская сторона уверена, что этот обстрел не что иное, как провокация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Насосная станция Юго-Донбасского водовода, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО по недопущению в местах их расположения любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открыть ответный огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НЗФ ОРДО таких гарантий нет", - отметили в СЦКК.

Там напомнили, что насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водовода подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, а также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, обслуживающие около 400 тысяч человек на юге Донецкой области.

Кроме того, благодаря работе станции, техническую воду получают крупные предприятия региона, такие как Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

Характер повреждений насосной станции и объем будущих ремонтных работ выясняются. Украинская сторона СЦКК обращается к представителям миссии ОБСЕ с просьбой о содействии в изучении этого вопроса.

Как сообщалось, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена.

Украинская правда