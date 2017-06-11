Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Южно-Донбасский водопровод снова обесточен: надолго

Воскресенье, 11 июня 2017, 10:11
Южно-Донбасский водопровод снова обесточен: надолго

Южно-Донбасский водопровод остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Согласно сообщению, из строя выведены два ввода.

"Разрушения критические, ремонт будет долгим", - отметили в министерстве.

Там добавили, что под угрозой водоснабжение Красноармейского, Волновахского, Добропольского районов, а также Мариуполя. Есть разрушения зданий и сооружений.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщила, что около 7 утра 11 июня НЗФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водовода.

Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция снова не работает.

"Украинская сторона уверена, что этот обстрел не что иное, как провокация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Насосная станция Юго-Донбасского водовода, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находится под особым вниманием руководства АТО по недопущению в местах их расположения любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открыть ответный огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НЗФ ОРДО таких гарантий нет", - отметили в СЦКК.

Там напомнили, что насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водовода подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, а также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, обслуживающие около 400 тысяч человек на юге Донецкой области.

Кроме того, благодаря работе станции, техническую воду получают крупные предприятия региона, такие как Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

Характер повреждений насосной станции и объем будущих ремонтных работ выясняются. Украинская сторона СЦКК обращается к представителям миссии ОБСЕ с просьбой о содействии в изучении этого вопроса.

Как сообщалось, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь). 

10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Донецкая область
ВСУ за сутки продвинулись более чем на километр на бахмутском направлении – Череватый
Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
Все новости...
Реклама: