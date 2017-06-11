Адвокат Полозов: українці мало підтримують кримських татар

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що українці підтримують кримських татар, які переслідуються в Криму і РФ, менше, ніж інших політв'язнів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Я відчуваю підтримку з боку української влади, але є серйозна проблема - закоренілі складні відносини між українцями і кримськими татарами. Рівень підтримки громадян України за національністю кримські татари об'єктивно нижче, ніж рівень підтримки громадян України за національністю українці", - сказав він.

На думку адвоката, і українському суспільству, і українській владі необхідно більше приділяти уваги саме кримським татарам.

"Зараз кримські татари, і це об'єктивно, є найбільшими патріотами України в Криму. І фактично Крим як частина України в суспільному розумінні тримається тільки на позиції кримських татар", - вважає він.

Полозов, який захищає, зокрема, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, зазначив, що суд у справі Чийгоза наближається до завершення.

"Сторона захисту закінчує подавати докази, у нас залишилося кілька свідків, яких ми маємо намір допитати, потім ми представимо письмові докази, і після - стадія дебатів. Я очікую, що вирок буде десь в кінці липня", - сказав він.

У той же час, Полозов підкреслив, що "фактично звинувачення в справі Ахтема Чийгоза повністю розвалено".

"Немає жодного пункту, який би підтверджувався. Це підтверджує і відео, і показання свідків. Навпаки він намагався стабілізувати ситуацію, намагався заспокоїти людей і запобігти насильству", - зазначив адвокат.

Як відомо, раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Українська правда