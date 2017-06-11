Адвокат Полозов: украинцы мало поддерживают крымских татар

Российский адвокат Николай Полозов считает, что украинцы поддерживают крымских татар, которые преследуются в Крыму и РФ, меньше, чем других политзаключенных.

Об этом он заявил в интервью "Громадському радио".

"Я ощущаю поддержку со стороны украинской власти, но есть серьезная проблема — закоренелые сложные отношения между украинцами и крымскими татарами. Уровень поддержки граждан Украины по национальности крымские татары объективно ниже, чем уровень поддержки граждан Украины по национальности украинцы", - сказал он.

По мнению адвоката, и украинскому обществу, и украинской власти необходимо больше уделять внимания именно крымским татарам.

"Сейчас крымские татары, и это объективно, являются наибольшими патриотами Украины в Крыму. И фактически Крым как часть Украины в общественном понимании держится только на позиции крымских татар", - считает он.

Полозов, который защищает, в частности, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, отметил, что суд по делу Чийгоза приближается к завершению.

"Сторона защиты заканчивает представлять доказательства, у нас осталось несколько свидетелей, которых мы намереваемся допросить, потом мы представим письменные доказательства, и после — стадия прений. Я ожидаю, что приговор будет где-то в конце июля", - сказал он.

В то же время, Полозов подчеркнул, что "фактически обвинение в деле Ахтема Чийгоза полностью развалено".

"Нет ни одного пункта, который бы подтверждался. Это подтверждает и видео, и свидетельские показания. Наоборот он пытался стабилизировать ситуацию, пытался успокоить людей и предотвратить насилие", - отметил адвокат.

Как известно, ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.



Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

Украинская правда