Україна зможе імпортувати норвезький газ у 2022 році.

Про це 11 червня у Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, коментуючи підписання меморандуму про взаєморозуміння між Польщею та Данією про співпрацю у сфері газової інфраструктури для забезпечення прямих поставок газу з Норвегії у Данію і Польщу.

За словами радника глави Міненерго, для забезпечення України норвезьким газом через Польщу необхідно побудувати інтерконнектор між газотранспортними системами України та Польщі.

На думку Білявського, закупівля труб для будівництва інтерконнектора почнеться восени 2017 року.

Як відомо, раніше у Міненерго заявили, що наприкінці 2020 - початку 2021 року буде запущено новий газопровід-інтерконнектор, який дозволить збільшити обсяг можливих поставок газу з Польщі до 7 млрд кубометрів на рік.

ЛігаБізнесІнформ