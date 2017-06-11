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Украина сможет импортировать газ из Норвегии в 2022 году

Воскресенье, 11 июня 2017, 14:25

Украина сможет импортировать норвежский газ в 2022 году.

Об этом 11 июня в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский, комментируя подписание меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии в Данию и Польшу.

По словам советника главы Минэнерго, для обеспечения Украины норвежским газом через Польшу необходимо построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши.

По мнению Билявского, закупка труб для строительства интерконнектора начнется осенью 2017 года.

Как известно, ранее в Минэнерго заявили, что в конце 2020 - начале 2021 года будет запущен новый газопровод-интерконнектор, который позволит увеличить объем возможных поставок газа из Польши в 7 млрд кубометров в год.

ЛигаБизнесИнформ

Темы: газНорвегияимпорт
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