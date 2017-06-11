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У Тулі затримали координатора місцевого штабу Навального

Неділя, 11 червня 2017, 15:03

У російській Тулі затримали координатора місцевого штабу Олексія Навального Дмитра Ніколаєва.

Як пише "Медуза" з посиланням на групу "Команда Навального | Тула", вранці 11 червня Ніколаєв вийшов з дому і виявив, що у його автомобіля спущене колесо. В цей момент до нього підійшли п'ятеро чоловіків у штатському та "заламали руки".

Ніколаєва доставили у відділення поліції. Що стало причиною затримання, не повідомляється.

12 червня в містах Росії пройдуть акції протесту проти корупції. У Тулі мітинг узгоджений.

Штаб Олексія Навального, який збирається балотуватися в президенти, відкрився в Тулі 27 травня.

Теми: Росія
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