У Тулі затримали координатора місцевого штабу Навального

У російській Тулі затримали координатора місцевого штабу Олексія Навального Дмитра Ніколаєва.

Як пише "Медуза" з посиланням на групу "Команда Навального | Тула", вранці 11 червня Ніколаєв вийшов з дому і виявив, що у його автомобіля спущене колесо. В цей момент до нього підійшли п'ятеро чоловіків у штатському та "заламали руки".

Ніколаєва доставили у відділення поліції. Що стало причиною затримання, не повідомляється.

12 червня в містах Росії пройдуть акції протесту проти корупції. У Тулі мітинг узгоджений.

Штаб Олексія Навального, який збирається балотуватися в президенти, відкрився в Тулі 27 травня.