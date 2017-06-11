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В Туле задержали координатора местного штаба Навального

Воскресенье, 11 июня 2017, 15:03

В российской Туле задержали координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Николаева.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на группу "Команда Навального | Тула", утром 11 июня Николаев вышел из дома и обнаружил, что у его автомобиля спущено колесо. В этот момент к нему подошли пять человек в штатском и "заломили руки".

Николаева доставили в отделение полиции. Что послужило причиной задержания, не сообщается.

12 июня в городах России пройдут акции протеста против коррупции. В Туле митинг согласован.

Штаб Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты, открылся в Туле 27 мая.

Темы: Росcия
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