В Туле задержали координатора местного штаба Навального

В российской Туле задержали координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Николаева.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на группу "Команда Навального | Тула", утром 11 июня Николаев вышел из дома и обнаружил, что у его автомобиля спущено колесо. В этот момент к нему подошли пять человек в штатском и "заломили руки".

Николаева доставили в отделение полиции. Что послужило причиной задержания, не сообщается.

12 июня в городах России пройдут акции протеста против коррупции. В Туле митинг согласован.

Штаб Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты, открылся в Туле 27 мая.