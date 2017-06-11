Обстріли мирних мешканців неприйнятні, мають припинитися - посольство США

Обстріли мирних мешканців на Донбасі поблизу лінії розмежування у зоні АТО неприйнятні.

Про це 11 червня заявили у посольстві США у Києві, посилаючись на дані ОБСЄ щодо збільшення кількості жертв та поранених внаслідок бойових дій.

"Посилення обстрілів та збільшення кількості жертв за останні 2 тижні у порівнянні з 2016 роком... Обстріли мирних мешканців є неприйнятними. Боротьбу має бути припинено", - йдеться у повідомленні.

Renewed shelling&more casualties in last 2 weeks--2017casualties 2X 2016 so far. Shelling civilian areas unacceptable. Fighting must stop. https://t.co/9GqKHzoCdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 11, 2017

Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що у 2017 році СММ ОБСЄ зафіксували 219 жертв внаслідок бойових дій на Донбасі, з них 44 - загинули, 175 зазнали поранень.

"Це на 110% більше у порівнянні з аналогічним періодом у 2016 році", - зазначив Хуг.

За даними звіту місії ОБСЄ від 10 червня, спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму тиші у Донецькій області, у т.ч. близько 170 вибухів, у порівнянні з попереднім періодом, коли було зафіксовано 573 вибухи.

У Луганській області СММ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші, у т.ч. 12 вибухів у порівнянні з 85 за попередній звітний період.

Українська правда